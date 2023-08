Britse overheid laat grote storing vliegverkeer onderzoeken

De Britse overheid laat onderzoek doen naar de grote storing bij het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk op maandag. Door die storing kwamen vele honderden vluchten te vervallen en werden tienduizenden reizigers geraakt. Volgens transportminister Mark Harper komt er een onafhankelijk onderzoek door de luchtvaartautoriteiten.

Harper zei dat het ging om een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding National Air Traffic Service (NATS) en dat er geen sprake was van een cyberaanval. Volgens hem veroorzaakte het probleem de grootste verstoring van het Britse luchtverkeer in bijna tien jaar. Ook op dinsdag zijn er nog problemen met geannuleerde of vertraagde vluchten op luchthavens als bijvoorbeeld Heathrow en Gatwick in Londen en bij Manchester en Edinburgh. Harper waarschuwde dat de problemen nog enkele dagen kunnen aanhouden.

Ook op andere Europese vliegvelden, waaronder Schiphol, waren de gevolgen van de storing merkbaar. Treindienst Eurostar heeft extra treinen ingezet tussen Londen en Parijs om gedupeerde reizigers te vervoeren. Vanwege een lang weekend in het Verenigd Koninkrijk waren veel Britten op pad. Ook keerden veel Britse vakantiegangers terug naar huis.