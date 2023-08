ChatGPT helpt callcenters NN, verzekeraar onderzoekt bredere inzet

NN ziet een grote toekomst weggelegd voor de kunstmatige intelligentie (AI) achter ChatGPT in de verzekeringsbranche. Op dit moment hebben zo’n 4000 medewerkers van de Nederlandse verzekeraar toegang tot een versie van de chatbot die OpenAI ontwikkelde. Die helpt onder andere het werk in callcenters te vergemakkelijken, maar volgens topman David Knibbe zijn er meer toepassingen mogelijk.

Medewerkers in callcenters van NN gebruiken ChatGPT onder andere voor het maken van aantekeningen na ieder gesprek. De chatbot maakt dan een samenvatting van het gesprek, die de medewerker uiteindelijk controleert. “Dat was hiervoor een klus van zo’n drieënhalve minuut, dus het scheelt op jaarbasis 7 miljoen minuten. Maar het helpt ook bij het maken van analyses over een betere dienstverlening”, zei Knibbe in een toelichting op de halfjaarcijfers.

ChatGPT baarde het afgelopen jaar veel opzien, omdat het een vorm van AI gebruikt die veel verder ging dan eerdere modellen die beschikbaar waren voor het grote publiek. Zo kan de chatbot op basis van enkele aanwijzingen zelf teksten schrijven die nauwelijks te onderscheiden zijn van door mensen gecreëerd werk.

Knibbe denkt dat het gebruik van AI op meerdere vlakken zal groeien in de verzekeringsbranche, waar bedrijven door de concurrentiedruk altijd op zoek zijn naar efficiëntieslagen. Zo is het platform achter ChatGPT volgens de NN-topman erg goed in helpen bij het schrijven van softwarecodes.

Een ander gebied zou het verwerken van claims kunnen zijn. NN probeerde net als andere verzekeraars het afhandelen van schadeclaims voor een groot deel te automatiseren via een proces dat “straight through processing” heet. “Maar tot nu toe gebeurde dat zonder veel succes. Mogelijk bieden AI-functies betere manieren om claims te verwerken.”

NN loopt volgens Knibbe in Nederland voorop met het gebruik van ChatGPT, waar medewerkers in een eigen beveiligde digitale omgeving toegang toe hebben. Naast callcentermedewerkers gaat het ook om personeel dat nagaat waar het AI-platform nog meer van nut kan zijn.

De verzekeraar werkte met Microsoft aan een versie die was toegespitst op de Nederlandse taal. NN benadrukt dat de versie losstaat van de openbare versie van ChatGPT, dus ook niet werkt met data over alle zoekopdrachten die mensen invoeren in de gratis versie. Eerder spraken privacytoezichthouders hun zorgen uit om de manier waarop OpenAI zijn systemen traint met gegevens van gebruikers.