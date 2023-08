Elektronicaketen Best Buy stijgt op tam Wall Street na cijfers

Best Buy ging dinsdag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse elektronicaketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook de omzet viel iets hoger uit dan kenners hadden voorzien. Doordat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica is het bedrijf wel iets voorzichtiger geworden over de omzet voor het hele jaar. De winstprognose voor het hele boekjaar werd daarentegen licht opgeschroefd. Het aandeel won kort na de opening 3,2 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na het sterke koersherstel van de afgelopen twee handelsdagen. Die opleving volgde op de geruststellende woorden van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat de Federal Reserve “voorzichtig te werk” zal gaan bij eventuele verdere verhogingen van de rente.

Powell gaf daarbij aan dat de centrale bank zal zich laten leiden door de macro-economische gegevens die voor de volgende rentevergadering in september naar buiten komen. Deze week kijken beleggers dan ook vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag verschijnt. Een sterke banengroei zou de Fed namelijk meer ruimte kunnen geven om het rentetarief verder te verhogen om de inflatie aan te pakken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 34.551 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent op 4437 punten en techgraadmeter Nasdaq ging een fractie omhoog tot 13.705 punten. Ondanks de recente opleving koersen de drie graadmeters nog altijd af op een negatief resultaat voor augustus.

3M won 1,8 procent. Het industrieconcern bevestigde onder voorwaarden akkoord te gaan met een schikking van de rechtszaken over de verkoop van defecte gevechtsoordopjes aan het Amerikaanse leger. Het bedrijf betaalt daarvoor 6 miljard dollar in de komende zes jaar. Het aandeel steeg maandag al ruim 5 procent, nadat persbureau Bloomberg meldde dat het bedrijf meer dan 5,5 miljard dollar zou willen betalen om de ruim 300.000 rechtszaken te schikken.

Nio dook 11,8 procent omlaag. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, die ook een notering heeft in New York, leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. HP won 0,2 procent. De Amerikaanse computermaker maakt na de slotbel op Wall Street zijn kwartaalcijfers bekend.