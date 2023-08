Gevreesde staking aangekondigd bij Chevron in Australië

Personeel van het energieconcern Chevron dreigt vanaf volgende week te gaan staken in Australië. De druk op de onderhandelingen over loonsverhogingen wordt daarmee opgevoerd. De gevreesde staking van het bedrijf in Western Australia kan verregaande gevolgen hebben voor de wereldwijde levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

De vakbonden lieten weten dat de stakingsacties in de lng-fabrieken in Gorgon en Wheatstone op 7 september zouden beginnen als er geen overeenkomst wordt bereikt met het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron over meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Stakingen zouden niet onmiddellijk gevolgen hebben voor de productie bij de fabrieken, maar een langdurige werkonderbreking vergroot wel het risico op verstoringen van de gasleveringen.

De gasprijzen stegen de afgelopen weken al in anticipatie op eventuele stakingen in Australië. Bij een ander Australisch energiebedrijf, Woodside Energy Group, werden stakingen vorige week nog voorkomen door een deal met werknemers.

Een vertraging in de leveringen van het Australische gas betekent dat bijvoorbeeld Aziatische afnemers op zoek gaan naar alternatieven. Dat kan leiden tot meer concurrentie voor Europese lng-afnemers, wat een opdrijvend effect van de aardgasprijs tot gevolg heeft. De twee Australische gasfaciliteiten van Chevron waren vorig jaar goed voor ongeveer 7 procent van het wereldwijde aanbod van lng.