Normale dag op Schiphol na systeemstoring in Londen

Op Schiphol is dinsdag weer sprake van een “gewone reguliere dag” na de systeemstoring in het Verenigd Koninkrijk. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er geen annuleringen meer naar aanleiding van de Britse storingen op maandag. Reizigers die maandag niet konden vliegen worden volgens hem dinsdag omgeboekt.

Door de problemen bij de National Air Traffic Service (NATS) werden maandag ruim vijfhonderd vluchten geannuleerd. Zo’n 9 procent van de ruim 3000 vluchten die maandag in het Verenigd Koninkrijk zouden landen werd volgens de BBC geannuleerd, ook het vliegverkeer vanaf Schiphol naar de Londense luchthavens werd geraakt.

Luchtvaartmaatschappijen proberen dinsdag het normale vluchtschema in het Verenigd Koninkrijk weer te herstellen en gestrande passagiers te repatriƫren. British Airways en easyJet waarschuwden reizigers die dinsdag vliegen nog wel dat ze niet naar de luchthaven moeten reizen zonder de status van hun vlucht te controleren, omdat deze mogelijk vertraagd of geannuleerd is.

Beide luchtvaartmaatschappijen boden passagiers die op maandag of dinsdag zouden vertrekken ook gratis wijzigingen aan op vluchten naar een latere datum. Volgens Flightradar24 vertoonde Londen Heathrow dinsdag 23 vertraagde vluchten en 29 annuleringen. Maandag werden nog ruim 170 vluchten geannuleerd. Gatwick, de tweede grote luchthaven in Londen, had dinsdag te maken met 23 annuleringen.

De NATS meldde maandag al dat de oorzaak van het probleem snel was gevonden. Wat er precies misging, is door de autoriteit niet met de buitenwereld gedeeld. De storing kwam op een van de drukste dagen op de Londense luchthavens. Vanwege een lang weekeinde in het Verenigd Koninkrijk waren veel mensen op pad. Ook keerden veel vakantiegangers terug naar huis.