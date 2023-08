Ook leden CNV willen acties bij KLM om betere cao

De dreiging van acties bij KLM wordt steeds groter. Leden van het CNV bij het grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij hebben unaniem gestemd voor actievoeren. Daarmee volgen zij het voorbeeld van hun collega’s bij de FNV.

De vakbonden en KLM hebben vijftien onderhandelingsrondes over een nieuwe cao achter de rug zonder resultaat. Volgens CNV zijn medewerkers ontevreden over de loonsverhoging die de luchtvaartmaatschappij biedt. “De manier waarop KLM nu de onderhandelingen voert, vinden onze leden echt schandalig. Na maanden onderhandelen ligt er nog steeds veel te weinig op tafel, in totaal 7,5 procent voor een cao van twee jaar”, stelt onderhandelaar Souleiman Amallah.

CNV kan nog niet zeggen wat voor acties er komen. Leden hebben het onder andere gehad over een staking. “Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. We gaan nu eerst aan KLM een ultimatum stellen. Ook FNV gaat dat doen”, aldus Amallah.

KLM heeft ongeveer 15.000 grondmedewerkers. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers die bagage in- en uitladen, vliegtuigen verslepen of passagiers in de vertrekhallen te woord staan.