Opnieuw plussen op Wall Street, winkelketen Best Buy winnaar

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag opnieuw met winsten gesloten, waarmee een vervolg werd gegeven aan de opmars van de voorgaande twee handelsdagen. De stemming onder beleggers op Wall Street werd wederom vooral bepaald door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank gaat pauzeren met het verhogen van de rente om de hoge inflatie aan te pakken. Winkelketen Best Buy stond bij de winnaars dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 34.852,67 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 1,5 procent tot 4497,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,7 procent omhoog tot 13.953,76 punten.

De opmars op Wall Street volgde op de geruststellende woorden van centralebankpresident Jerome Powell dat de Federal Reserve voorzichtig te werk zal gaan bij eventuele verdere verhogingen van de rente. Mogelijk gaat de Fed bij het rentebesluit in september een pauze inlassen. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, wat van belang is voor het beleid van de Fed.

Best Buy werd bijna 4 procent hoger gezet. De elektronicaketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook de omzet viel iets hoger uit dan kenners hadden voorzien.

3M won 1,4 procent. Het industrieconcern bevestigde onder voorwaarden akkoord te gaan met een schikking van de rechtszaken over de verkoop van defecte gevechtsoordopjes aan het Amerikaanse leger. Het bedrijf betaalt daarvoor 6 miljard dollar in de komende zes jaar. Het aandeel steeg maandag al ruim 5 procent, nadat persbureau Bloomberg meldde dat het bedrijf meer dan 5,5 miljard dollar zou willen betalen om de ruim 300.000 rechtszaken te schikken.

Verder hadden cryptobedrijven de wind mee, na een uitspraak van een Amerikaanse rechtbank waardoor de deur is geopend voor de lancering van een speciaal beleggingsfonds gericht op bitcoins. Cryptohandelsplatform Coinbase sprong 15 procent omhoog. De koers van de bitcoin zelf ging ruim 7 procent vooruit.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0854 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 81,24 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 85,50 dollar per vat.