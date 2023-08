Productie ligt plat in bijna alle Toyota-fabrieken in Japan

De Japanse autobouwer Toyota kampt met problemen in 12 van de 14 fabrieken in eigen land. Een woordvoerder van de fabrikant meldt dinsdagochtend dat een storing in het bestelsysteem voor onderdelen voor de problemen zorgt. “Op dit moment geloven wij niet dat er sprake is van een cyberaanval”, aldus de woordvoerster.

In de 12 fabrieken zijn 25 assemblagelijnen stilgelegd. Het probleem lijkt slechts betrekking te hebben op Japanse fabrieken van Toyota. Elders in de wereld produceert het bedrijf op tientallen plekken ook auto’s.

Producent Toyota werd wereldberoemd met het zogenoemde Just-in-Time-productieproces, waarbij alleen de onderdelen die op dat moment nodig zijn bij de assemblagelijn klaarliggen. De werkwijze maakt de productie efficiƫnter en zorgt dat er minder verspilling is.