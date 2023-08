Supermarktketen ALDI test bezorgservice in Ruhrgebied

De Duitse supermarktketen ALDI SÜD heeft een nieuwe stap gezet op het gebied van e-commerce. Het winkelbedrijf is begonnen met een proef voor de bezorging van boodschappen. ALDI-klanten in het Duitse Ruhrgebied kunnen daarmee voor het eerst online verse voedingsproducten zoals fruit, groenten, brood, kaas of melk bestellen.

Klanten in Mülheim an der Ruhr, Duisburg en Oberhausen kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de bezorgservice, maakte ALDI SÜD bekend. In de toekomst staat ook een test met click-and-collect gepland, waarbij klanten de goederen online bestellen en zelf in de winkel ophalen.

Tot nu toe bood de discounter in zijn Duitse onlineshop alleen non-foodartikelen, zoals stofzuigers en messenblokken, aan. Bij buitenlandse dochterondernemingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland werden eerder al wel experimenten uitgevoerd met de bezorging van voedingsproducten.

De discounter benadrukt dat het om een lokale en beperkte proef gaat en dat er momenteel geen landelijke implementatie van de bezorgdienst staat gepland. Dat komt volgens het bedrijf doordat onlinevoedselverkoop in Duitsland momenteel geen winstgevend bedrijfsmodel is vanwege de hoge kosten voor personeel en logistiek.

ALDI bestaat officieel uit twee zelfstandige bedrijven, namelijk ALDI Nord met de hoofdvestiging in Essen en ALDI SÜD met de hoofdvestiging in Mülheim an der Ruhr. In Nederland en België opereert ALDI Nord. De beide bedrijven treden richting de leveranciers wel gezamenlijk op.