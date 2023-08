Verzekeraar NN Group flink hoger in positieve AEX na cijfers

NN Group was dinsdag veruit de grootste stijger in de AEX-index op het Damrak, die ook een winst liet zien. Beleggers waren duidelijk te spreken over de resultaten van de verzekeraar en beloonden het aandeel met een koerswinst van ruim 9 procent. NN Group profiteerde in het eerste halfjaar onder meer van gunstige weersomstandigheden in Nederland, waardoor de tak voor schadeverzekeringen minder hoefde uit te keren. Ook verdiende het concern meer met zijn bankdivisie door de gestegen rentes.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 744,40 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 877,68 punten. De beurs in Parijs klom 0,3 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,3 procent, ondanks een verdere daling van het Duitse consumentenvertrouwen. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, kreeg de FTSE-index er 1,4 procent bij.

Naast NN stond Heineken in de kopgroep van de AEX, met een winst van 1,7 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor de bierbrouwer op naar kopen. Verzekeraar ASR, die woensdag met resultaten komt, won 1,3 procent. Branchegenoot Aegon en betaalbedrijf Adyen waren de grootste dalers, met minnen van 1 en 2,3 procent.

In de MidKap klom Galapagos 0,9 procent. De biotechnoloog kondigde aan te zijn gestart met een nieuwe onderzoeksfase naar een mogelijke behandeling voor systemische lupus erythematodes, een chronische auto-immuunziekte die aan verschillende organen ontstekingen veroorzaakt.

Kendrion verloor 1,4 procent. De producent van elektromagnetische componenten bevestigde te zijn getroffen door een cyberaanval. Het bedrijf heeft al zijn systemen uitgeschakeld om het incident onder controle te houden en doet met beveiligingsexperts onderzoek naar de hack. Op basis van de huidige stand van het onderzoek kan Kendrion niet uitsluiten dat de onbevoegde partij gegevens uit zijn systemen heeft verkregen.

Ebusco steeg 3 procent. De fabrikant van elektrische bussen, batterijopslag en laadsystemen heeft drie nieuwe orders binnengehaald bij Zero Emission Services (ZES). NX Filtration zakte 1,8 procent. De waterzuiveraar zag het nettoverlies oplopen bij een vrijwel gelijke omzet. Het bedrijf verlaagde vorige maand al zijn omzetverwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,0809 dollar waard, tegen 1,0807 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 79,93 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 84,28 dollar per vat.