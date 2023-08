Verzekeraar NN Group uitblinker op Damrak na cijfers

Verzekeraar NN Group was dinsdag een opvallende stijger op de aandelenbeurs in Amsterdam dankzij goed ontvangen resultaten. Ook de AEX-index stond op winst, waarmee werd voortgeborduurd op de flinke plus van een dag eerder. Op de financiële markten elders in Europa waren eveneens groene koersenborden te zien.

De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 745,89 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 879,95 punten. Parijs won 0,7 procent en de DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent, ondanks een verdere daling van het Duitse consumentenvertrouwen. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, werd de FTSE-index 1,7 procent hoger gezet.

NN voerde de AEX aan met een winst van meer dan 10 procent. Het verzekeringsconcern profiteerde in het eerste halfjaar onder meer van gunstige weersomstandigheden in Nederland, waardoor de tak voor schadeverzekeringen minder hoefde uit te keren. Ook verdiende NN meer met zijn bankdivisie door de gestegen rentes.

Ook ABN AMRO, Philips, chemicaliëndistributeur IMCD en chipbedrijf Besi waren in de kopgroep van de hoofdindex te vinden met plussen tot 2,8 procent. Betalingsverwerker Adyen was hekkensluiter met een daling van 1,7 procent, gevolgd door verzekeraar Aegon (min 1,3 procent).

In de MidKap waren fitnessketen Basic-Fit, winkelvastgoedfonds Eurocommercial Properties en apothekentoeleverancier Fagron de sterkste stijgers met plussen tot 2,7 procent. Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 2,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak kon Kendrion (min 2,3 procent) ook op aandacht rekenen. De producent van elektromagnetische componenten bevestigde te zijn getroffen door een cyberaanval. Het bedrijf heeft al zijn systemen uitgeschakeld om het incident onder controle te houden en doet met beveiligingsexperts onderzoek naar de hack.

De euro was 1,0854 dollar waard, tegen 1,0807 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 80,42 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 84,77 dollar per vat.