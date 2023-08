Aandacht voor cijfers ASR en ADP-banenrapport op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van verzekeraar ASR en het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Volgens topman Jos Baeten heeft ASR een sterk eerste halfjaar gedraaid, waarin hard werd gewerkt aan de samenvoeging van de overgenomen Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon. Alle bedrijfsonderdelen hebben volgens de topman “solide prestaties” geleverd.

Naast ASR blijft ook branchegenoot NN Group in de belangstelling staan. Die verzekeraar won dinsdag meer dan 10 procent dankzij dankzij goed ontvangen resultaten. Daarnaast wordt gelet op de banengroei van de Amerikaanse private sector. Dat banencijfer van ADP verschijnt later op de dag en loopt vooruit op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag op het programma staat.

De situatie op de arbeidsmarkt is van belang omdat het een grote rol speelt bij het rentebesluit van de Federal Reserve. In de afgelopen dagen zorgde de hoop dat de Fed in september gaat pauzeren met het verhogen van de rente voor optimisme op de beurzen. Een sterke banengroei zou de centrale bank echter meer ruimte geven om de rente toch verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie. Ook wordt later op de dag het groeicijfer van de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal bekendgemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hoger begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine plussen te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag overwegend winsten zien. In Tokio eindigde de Nikkei 0,3 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,5 procent en de beurs in Shanghai daalde licht, na mediaberichten dat de Chinese banken binnenkort hun hypotheekrentes zullen gaan verlagen.

De aandelenkoers van Heineken zal mogelijk opnieuw bewegen op een advieswijziging. Dit keer verlaagden analisten van RBC hun advies voor de bierbrouwer naar verkopen. Een dag eerder kreeg Heineken nog een koopadvies van JPMorgan.

De AEX sloot dinsdag 0,6 procent hoger. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,9 procent. Londen maakte een inhaalslag na een lang weekend en klom 1,7 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,9 procent hoger. De S&P 500 klom 1,5 procent en de Nasdaq steeg 1,7 procent.

De euro was 1,0868 dollar waard, tegen 1,0854 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 81,51 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 85,76 dollar per vat.