Afzetprijzen industrie zakken voor vierde maand op rij

De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen waren in juli gemiddeld 7,7 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is de vierde maand op rij dat de afzetprijzen dalen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een maand eerder bedroeg de prijsdaling 7,2 procent.

In april lieten de prijzen al voor het eerst in ruim twee jaar een daling zien. In die maand bedroeg de prijsdaling 2,4 procent. Sinds juli 2022 laat de stijging van de afzetprijzen al een onafgebroken afvlakking zien.

De afzetprijzen van de industrie hangen vooral nauw samen met de olieprijzen en die zijn afgenomen ten opzichte van een jaar geleden. Zo kostte een vat ruwe Brent-olie in juli ruim 72 euro. Dat was 29 procent minder dan een jaar eerder. In juni kostte een vat Brent-olie zo’n 69 euro, ofwel ruim 37 procent minder dan een jaar eerder.

In de helft van de bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in juli wel hoger dan een jaar eerder. Vooral in de autosector en machine-industrie namen de prijzen toe. Producten in de aardolie-industrie waren echter ruim 28 procent goedkoper dan een jaar terug en in de chemie daalden de prijzen met bijna 23 procent door de lagere olieprijzen.