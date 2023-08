Autoverkopen opnieuw gestegen in de EU

Autofabrikanten hebben in juli ruim 15 procent meer personenauto’s in de Europese Unie verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. In totaal werden er meer dan 851.000 auto’s op kenteken gezet, maakte de Europese brancheorganisatie ACEA bekend. Het gaat om de twaalfde maand van groei op rij.

Vorig jaar stonden de verkopen zwaar onder druk doordat er een tekort was aan onderdelen zoals chips tijdens de coronaperiode. Die toeleveringsproblemen zijn nu opgelost, waardoor er fors meer auto’s kunnen worden afgeleverd.

Volgens ACEA lieten vrijwel alle markten groei zien vorige maand, inclusief de vier grote autolanden, Duitsland, Frankrijk, ItaliĆ« en Spanje. In de eerste zes maanden van het jaar werden er 6,3 miljoen auto’s verkocht in de EU. Dat betekent een stijging van bijna 18 procent vergeleken met de eerste helft van vorig jaar.

Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s groeide in juli tot 13,6 procent. Een jaar eerder was dit nog geen 10 procent. Benzineauto’s en diesels zijn echter nog altijd goed voor de helft van alle nieuwe verkopen. Ruim een derde van de verkochte auto’s vorige maand was een hybride model, met zowel een elektrische motor als een verbrandingsmotor.

Volkswagen Group, waar ook merken als Audi, Skoda en Porsche onder vallen, is marktleider in de EU. In juli had het Duitse concern ruim 27 procent van de markt in handen. Stellantis, eigenaar van merken als Peugeot, Citroƫn, Opel en Fiat, volgde op de tweede plaats en was goed voor bijna 17 procent van alle autoverkopen. Daarna volgden Renault (10,6 procent), Hyundai (9,2 procent) en Toyota (6,8 procent).