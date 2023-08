Computermaker HP onderuit op Wall Street na resultaten

HP ging woensdag onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van computers kampt met een lagere wereldwijde vraag naar zijn producten en verlaagde de verwachtingen voor het hele jaar. Ook de verkopen in het afgelopen kwartaal vielen opnieuw tegen. Het aandeel werd bijna 10 procent lager gezet.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo meldde loonstrookverwerker ADP dat er in de private sector 177.000 banen zijn bijgekomen. Dat was minder dan verwacht. Het banencijfer van ADP loopt vooruit op het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag op het programma staat.

De situatie op de arbeidsmarkt is van belang omdat het een grote rol speelt bij het rentebesluit van de Federal Reserve. In de afgelopen dagen zorgde de hoop dat de Fed in september gaat pauzeren met het verhogen van de rente voor optimisme op de beurzen.

Ook bleek uit nieuwe schattingen van de overheid dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 2,1 procent is gegroeid, wat lager is dan een eerdere raming.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 34.915 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4507 punten. De Nasdaq won 0,3 procent tot 13.979 punten. De techgraadmeter steeg een dag eerder nog 1,7 procent, mede dankzij een flinke koersstijging van Nvidia. Het chipbedrijf, een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), tikte dinsdag een nieuw recordniveau aan na een samenwerking met Google.

Woensdag klom Nvidia 0,4 procent. Volgens analisten van Melius Research is het aandeel “nog altijd goedkoop” ondanks de nieuwe recordkoers.

Tesla daalde 1,6 procent. De Amerikaanse toezichthouder NHTSA heeft om meer informatie verzocht over het rijhulpsysteem van Tesla, bekend als de Autopilot. In 2021 startte de toezichthouder al een onderzoek naar het bestuurdersassistentiesysteem van de producent van elektrische auto’s, na een reeks van aanrijdingen. Analisten van Guggenheim handhaafden daarnaast hun verkoopadvies voor het aandeel.