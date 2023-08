Consumentenbond: passagiers Norway Holland Lines hebben rechten

Passagiers die tickets hebben geboekt bij de in financiële problemen verkerende rederij Holland Norway Lines hebben rechten als het bedrijf failliet zou gaan. Dat zegt een woordvoerster van de Consumentenbond. Holland Norway Lines, dat met een ferry overtochten naar Noorwegen aanbiedt, is namelijk lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Holland Norway Lines heeft uitstel van betaling aangevraagd en het enige schip van het sinds 2022 actieve bedrijf vaart voorlopig niet. De Consumentenbond stelt dat volgens een Europese verordening de rederij moet zorgen voor terugbetaling of alternatief vervoer. Doet ze dat niet, dan kunnen mensen zelf een alternatieve reis boeken en die kosten dan verhalen op Holland Norway Lines. Maar gezien de financiële problemen van de onderneming is het volgens de woordvoerster dan echter maar de vraag of je dat geld ook in de praktijk terug krijgt.

Mocht Holland Norway Lines nou echt failliet gaan of een melding doen van financieel onvermogen bij de SGR, dan krijgen gedupeerde reizigers die nog niet vertrokken zijn, de kosten van hun tickets vergoed uit het SGR-garantiefonds. De SGR regelt ook de terugkeer van consumenten die al wel vertrokken zijn, aldus de zegsvrouw van de Consumentenbond. Volgens haar heeft Holland Norway Lines nog geen melding van financieel onvermogen gedaan bij de SGR. “Maar mensen hebben hier dus wel rechten”, zegt ze.

Holland Norway Lines stelt in de financiële problemen te zijn gekomen nadat het bedrijf moest vertrekken uit de Eemshaven in de provincie Groningen. Dat zorgde voor veel annuleringen en minder boekingen. Sinds juni voer het bedrijf met zijn MS Romantika vanuit het Duitse Emden, vlak over de grens, naar Kristiansand in Noorwegen. Maar het bedrijf zegt nu meer tijd nodig te hebben om de verliezen van begin 2023 goed te maken.

De rederij zelf adviseert reizigers die al in Emden zijn voor een afvaart een hotel te zoeken of een vervangende reis te boeken. “Check ook uw verzekering”, schrijft Holland Norway Lines daarover. De kosten voor tickets lopen al gauw in de honderden euro’s. Het bedrijf was woensdag niet telefonisch bereikbaar voor commentaar.