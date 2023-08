Franse transportminister wil minimumprijs voor vluchten in Europa

De Franse transportminister Clément Beaune wil dat er een minimumprijs komt voor vliegreizen in Europa. Ook is de Franse regering volgens hem van plan om de belasting op vluchten vanuit Frankrijk te verhogen om zo investeringen in het spoor te financieren. Dat zei Beaune tegen het weekblad L’Obs.

De minister wil het voorstel voor een minimumprijs binnenkort naar zijn collega’s in de Europese Unie sturen. “Vliegtickets voor 10 euro als we midden in de ecologische transitie zitten, dat kan niet meer. Dat weerspiegelt niet de prijs voor de planeet”, aldus de minister. Door de prijzen te verhogen kunnen volgens hem de investeringen in de energietransitie van de luchtvaart worden opgevoerd en zouden reizigers ook meer gestimuleerd worden om alternatieven te zoeken zoals bijvoorbeeld de trein.

Frankrijk heeft dit jaar al een verbod ingevoerd op binnenlandse vluchten als daar een alternatieve reis met de hogesnelheidstrein van minder dan 2,5 uur voor bestaat. Met die maatregel wil Parijs de uitstoot in de luchtvaart verlagen.