Gasunie: binnenkort stikstof uit vertraagde fabriek in Zuidbroek

Gasunie verwacht dat een nieuwe fabriek voor de import van aardgas in september de eerste stikstof kan produceren, wat belangrijk is om van het Groningse gas af te kunnen stappen. De bouw van de stikstofinstallatie in het Groningse Zuidbroek liep meerdere keren vertraging op en zal ruim een jaar later dan gepland operationeel zijn.

De installatie is nodig om stikstof toe te voegen aan geïmporteerd gas, dat zo geschikt wordt gemaakt voor de verwarming van Nederlandse huizen. Het gas uit het buitenland moet het gas uit het gasveld in Groningen volledig vervangen, omdat de aardgaswinning daar aardbevingen veroorzaakt.

In juni zei de verantwoordelijke staatssecretaris Hans Vijlbrief dat de stikstofinstallatie 1 oktober open zal gaan. Gasunie meldt nu dat hoofdaannemer Air Products “heeft toegezegd zijn uiterste best te doen” om die deadline te halen.

De vertraging bij de oplevering van de fabriek was onder andere het gevolg van een hoogoplopend conflict tussen Air Products en bouwbedrijf Ballast Nedam. De hoofdaannemer beëindigde afgelopen winter het contract met Ballast Nedam, dat bepaalde afspraken niet zou zijn nagekomen. Dit terwijl de fabriek al bijna af was.

Gasunie maakte voor de zomer extra afspraken met Air Products om de bouw te versnellen, schrijft de gasnetbeheerder. Vervolgens werkten zo’n vijfhonderd medewerkers van Air Products en meerdere onderaannemers aan de fabriek. Op dit moment zijn zij bezig de systemen in de fabriek te testen.