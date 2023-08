Handelsminister VS wijst op belang ‘voorspelbare’ regels in China

Amerikaanse bedrijven hebben behoefte aan voorspelbaardere regelgeving in China. Dat zei de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo bij afronding van haar driedaagse bezoek aan het land. De minister sprak in China met leiders uit de politiek en de zakenwereld om de economische banden tussen de twee grootmachten te verbeteren.

“Niets goeds komt voort uit een gebrek aan communicatie of ontkoppeling”, zei Raimondo, eraan toevoegend dat Amerikaanse bedrijven een minder willekeurige regelomgeving willen in China. Raimondo, die woensdag een vliegtuighangar van Boeing op een van de luchthavens van Shanghai bezocht, omschreef de reis als “zeer productief”.

Eerder deze week zei ze al dat Amerikaanse bedrijven hebben aangegeven dat het doen van investeringen in de op één na grootste economie ter wereld “moeilijk” is geworden. “Steeds vaker hoor ik van bedrijven dat het niet meer mogelijk is om te investeren in China omdat het te riskant is geworden.”

Ze benadrukte daarnaast dat zowel China als de Verenigde Staten meer moeten communiceren. De twee landen hebben op dat vlak een nieuwe informatie-uitwisseling en samenwerking aangekondigd om de kwesties op het gebied van handel en investeringen te bespreken. Handel kan volgens de minister de banden tussen de twee grootste economieën ter wereld helpen te verbeteren, omdat het een manier is om de spanningen te verminderen en concrete mogelijkheden biedt om samen te werken.

Raimondo sprak tijdens haar bezoek ook met Chinese functionarissen over een recente hack van haar e-mails. Ze gebruikte dat als een voorbeeld van een actie die het vertrouwen tussen de twee landen aantast.

Raimondo is het vierde hooggeplaatste lid van de regering van president Joe Biden dat China in korte tijd bezoekt. Eerder gingen de minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, minister van Financiën Janet Yellen en klimaatgezant John Kerry al naar het land. Tot nu toe hebben de bezoeken weinig doorbraken opgeleverd, maar beide partijen zien de gesprekken als een positieve stap voor de wederzijdse betrekkingen.