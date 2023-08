Honderden vluchten VS geschrapt vanwege orkaan Idalia in Florida

Luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten hebben meer dan 850 vluchten geschrapt vanwege orkaan Idalia. De orkaan bereikte woensdagmiddag de Amerikaanse staat Florida. Vluchten van en naar Schiphol hebben vooralsnog geen last van Idalia. “We houden het wel in de gaten”, zegt een woordvoerster.

Vliegvelden in de plaatsen Tampa, Clearwater and Tallahassee in Florida liggen stil vanwege de orkaan. Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines heeft daarnaast alle activiteiten in Jacksonville stopgezet. “We wachten op het besluit van Tampa Airport over wanneer die weer open is voor commerciĆ«le vluchten”, meldt Southwest Airlines.

Idalia zorgt in kustplaatsen voor overstromingen en blaast daar bomen omver. De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag de noodtoestand afgekondigd voor grote delen van Florida. Gouverneur Ron DeSantis spoorde inwoners van zijn staat aan goed op te passen en geen risico’s te nemen. De orkaan beweegt naar verwachting richting staten ten noorden van Florida.

Dinsdag richtte Idalia al schade aan op Cuba met onder meer overstromingen en stroomuitval. Inmiddels is de orkaan volgens het National Hurricane Center afgezwakt van categorie 4 naar categorie 3, maar blijft wel zeer gevaarlijk. Woensdagmiddag werden windsnelheden gemeten van 125 mijl per uur, ruim 200 kilometer.