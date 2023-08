LEGO ziet vooral groeikansen bij de Chinese middenklasse

LEGO, de grootste speelgoedfabrikant ter wereld, gaat de komende jaren vooral in China investeren voor verdere groei. Het Deense familiebedrijf wil daar meer winkels en productiefaciliteiten openen. De opkomende middenklasse in het land betekent een “enorme groeimarkt” in de toekomst, zegt topman Niels Christiansen.

De economische vooruitzichten op korte termijn in China ziet hij niet als een probleem. “Dat zingen we uit. Het lijkt misschien gek om daar te investeren terwijl de markt krimpt, maar wij zien nog steeds een heel, heel groot potentieel”, zegt Christiansen in een interview met persbureau Bloomberg. Volgens hem is groeien in China vrij eenvoudig, omdat er nog tientallen middelgrote steden zijn waar de gekleurde plastic bouwsteentjes van het bedrijf nog niet worden verkocht.

LEGO verwacht dit jaar al meer dan vijfhonderd winkels in China te hebben. Daar zullen er de komende jaren zo’n honderd per jaar bijkomen, zegt de topman.

“De mensen die het meest ge├»nteresseerd zijn in onze producten en die het meest kopen zitten in de middenklasse. En die zal naar verwachting bijna kunnen verdubbelen de komende vijf tot tien jaar”, stelt Christiansen.

LEGO maakte woensdag bekend dat de omzet in de eerste zes maanden van het jaar is uitgekomen op 27,4 miljard Deense kroon (zo’n 3,7 miljard euro), een kleine groei van 1,5 procent. De nettowinst daalde echter met 18 procent tot 5,1 miljard kroon. De winst werd vooral gedrukt door gestegen kosten.

De onderneming werd meer dan negentig jaar geleden opgericht door de familie Kirk Christiansen. De erfgenamen controleren LEGO vanuit verschillende houdstermaatschappijen in Zwitserland. Kjeld Kirk Kristiansen, de kleinzoon van de oprichter, heeft een geschat vermogen van omgerekend 6,7 miljard euro. Zijn drie kinderen zijn ieder goed voor 6,3 miljard euro.