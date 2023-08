Miljoenenboete voor Volksbank om foute inschatting risico’s

De Volksbank, moederbedrijf van SNS, RegioBank en ASN Bank, moet een boete van 4,5 miljoen euro betalen omdat het jarenlang de risico’s rond bepaalde leningen in zijn portefeuille te laag inschatte. Daardoor klopten berekeningen van de benodigde kapitaalbuffers van de Volksbank niet meer, stelt de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB besloot in juli al een boete op te leggen, maar maakt de geldstraf nu bekend. De Volksbank had het bedrag al opzijgelegd, staat in het halfjaarverslag van de financieel dienstverlener.

De Volksbank, nog volledig in staatshanden, had volgens de ECB niet goed berekend wat de risico’s waren rond leningen aan bepaalde Zwitserse kantons en regionale banken in het Alpenland. Tussen 2014 en 2021 schatte de Nederlandse kredietverstrekker die risico’s consequent veel te laag in volgens de geldende regels. Daardoor kon de ECB als toezichthouder ook niet goed inschatten hoe groot de risico’s bij de Volksbank als geheel waren.

Onlangs werd ook bekend dat de Volksbank een boete kan verwachten van De Nederlandsche Bank (DNB) vanwege nalatigheid bij het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. Ook hier schoot het bedrijf tekort bij het beoordelen hoe groot de risico’s op witwassen bij klanten waren. Het is nog niet bekend hoe hoog de eventuele boete zal zijn.