Verzekeraar ASR daalt in lagere AEX na resultaten

ASR ging woensdag omlaag in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De verzekeraar kwam met resultaten die min of meer in lijn lagen met de verwachtingen van beleggers. Volgens topman Jos Baeten kende ASR een sterke eerste jaarhelft, waarin hard werd gewerkt aan de samenvoeging van de overgenomen Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon. Alle bedrijfsonderdelen hebben volgens de topman “solide prestaties” geleverd. Het aandeel zakte 1,4 procent en was daarmee de grootste daler in de AEX.

Naast ASR bleef ook branchegenoot NN Group in de belangstelling staan. Die verzekeraar won dinsdag meer dan 10 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Het aandeel verloor nu 0,2 procent.

Beleggers kijken verder vooral uit naar de banengroei van de Amerikaanse private sector. Dat banencijfer van loonstrookverwerker ADP verschijnt later op de dag en loopt vooruit op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag op het programma staat.

De situatie op de arbeidsmarkt is van belang omdat het een grote rol speelt bij het rentebesluit van de Federal Reserve. In de afgelopen dagen zorgde de hoop dat de Fed in september gaat pauzeren met het verhogen van de rente voor optimisme op de beurzen. Een sterke banengroei zou de centrale bank echter meer ruimte geven om de rente toch verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 745,43 punten. De MidKap bleef vrijwel onveranderd op 879,96 punten. De Duitse DAX verloor 0,1 procent en de beurs in Parijs won een fractie. Londen steeg 0,4 procent.

Naast ASR stond techinvesteerder Prosus in de staartgroep van de AEX, met een verlies van 1,3 procent. Heineken won 0,1 procent ondanks een adviesverlaging. Analisten van RBC schroefden hun aanbeveling voor de bierbrouwer terug naar verkopen. Een dag eerder kreeg Heineken nog een koopadvies van JPMorgan. ABN AMRO was de sterkste stijger met een plus van 0,8 procent.

HAL won 0,5 procent. De investeerder, die grote belangen heeft in bedrijven als Vopak en SBM Offshore en ook eigenaar is van Boskalis, zag zijn vermogen stijgen en boekte weer winst in de eerste helft van dit jaar.

De euro was 1,0866 dollar waard, tegen 1,0854 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 81,56 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 85,84 dollar per vat.