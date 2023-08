Wall Street verder omhoog, HP onderuit na tegenvallende cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag opnieuw hoger gesloten. Daarmee werd de opmars van de afgelopen handelsdagen doorgezet, nog steeds gestuwd door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank een pauze neemt met het verhogen van de rente. Bij de bedrijven op Wall Street moest computermaker HP het echter ontgelden na tegenvallende cijfers en verwachtingen.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,1 procent op 34.890,24 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 4514,87 punten en de technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 14.019,31 punten.

De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo meldde loonstrookverwerker ADP dat er in de private sector 177.000 banen zijn bijgekomen. Dat was minder dan verwacht. Het banencijfer van ADP loopt vooruit op het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag naar buiten wordt gebracht.

Ook bleek uit nieuwe schattingen van de overheid dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 2,1 procent is gegroeid, wat lager is dan een eerdere raming. De hoop is nu dat de Federal Reserve bij de vergadering in september pauzeert met het verhogen van de rente nu de economie aan het afkoelen is en de inflatie afzwakt.

Het aandeel HP verloor 6,6 procent. Het computerbedrijf kampt met een lagere wereldwijde vraag naar zijn producten en verlaagde de verwachtingen voor het hele jaar. Ook de verkopen in het afgelopen kwartaal vielen opnieuw tegen. Branchegenoot Dell leverde 1,4 procent in.

Tesla daalde licht. De Amerikaanse toezichthouder NHTSA heeft om meer informatie verzocht over het rijhulpsysteem van Tesla, bekend als de Autopilot. In 2021 startte de toezichthouder al een onderzoek naar het bestuurdersassistentiesysteem van de producent van elektrische auto’s, na een reeks aanrijdingen.

Brown-Forman, het moederbedrijf van whiskeymerk Jack Daniels, ging 4 procent omlaag na teleurstellende kwartaalresultaten. De cijfers van PVH, het bedrijf achter de bekende modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, vielen wel in de smaak want dat aandeel steeg 1,9 procent.

De euro was 1,0921 dollar waard, tegen 1,0929 dollar bij het beursslot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 81,67 dollar en Brentolie kostte 0,5 procent meer op 85,92 dollar per vat.