ABN sluit beursmaand af met opvallende daling, DSM omhoog in AEX

ABN AMRO was donderdag een opvallende daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een koersverlies van 3,6 procent. Een duidelijke reden was er niet. Woensdag ging het aandeel van de bank juist bijna 3 procent omhoog, waarmee het bovenaan de AEX-index stond. Ook daar was geen verklaring voor. Speciaalchemieconcern DSM-Firmenich, dat de laatste tijd rake klappen kreeg, ging aan kop bij de grote fondsen met een winst van 1,7 procent.

De hoofdindex telde ongeveer evenveel winners als verliezers. De AEX sloot met een klein verlies van 0,2 procent op 743,62 punten. De beursgraadmeter verloor daarmee zo’n 6 procent in augustus. Vooral betaalbedrijf Adyen deed het deze maand slecht en zag de aandelenkoers ruimschoots halveren door tegenvallende resultaten. Donderdag won Adyen 0,7 procent.

De MidKap, de index van middelgrote fondsen, klom 0,4 procent tot 880,72 punten. De DAX in Frankfurt won 0,5 procent, ondanks een daling van de Duitse winkelverkopen. De beurs in Parijs zakte 0,4 procent na het oplopen van de inflatie in Frankrijk. Londen verloor 0,3 procent.

Analisten van de Britse bank Barclays werden positiever over de chipbedrijven ASMI en Besi en haalden ze van de verkooplijst af. ASMI werd 1 procent meer waard, maar Besi moest juist 1 procent inleveren.

In Z├╝rich werden de resultaten van UBS goed ontvangen. De Zwitserse bank die in maart zijn branchegenoot Credit Suisse overnam, boekte een gigantische winst in het tweede kwartaal. Het resultaat voor belastingen steeg naar 29 miljard dollar dankzij de overname. Het gaat volgens persbureau Bloomberg om de hoogste winst voor een bank in het tweede kwartaal ooit. Het aandeel steeg 5,6 procent tot het hoogste niveau sinds 2008.

Heineken verloor 0,9 procent, ondanks een gunstige advieswijziging. Analisten van RBC schroefden het advies voor de bierbrouwer weer op. Een dag eerder kreeg Heineken nog een verkoopadvies van RBC, maar na een gesprek met het management van Heineken werd het aandeel toch weer van de verkooplijst gehaald.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de prijzen in de eurolanden in augustus net zo hard zijn gestegen als vorige maand. Dat komt vooral doordat de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak opnieuw sterk zijn toegenomen. Gas en elektriciteit waren wel goedkoper dan een jaar eerder, maar daalden minder sterk in prijs dan een maand eerder. De inflatie bleef daardoor in augustus onveranderd op 5,3 procent.