ASMI en Besi op kop in AEX, UBS flink hoger in Zürich

ASMI en Besi waren donderdag de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Analisten van de Britse bank Barclays werden positiever over de twee chipbedrijven en haalden ze van de verkooplijst af. ASMI won 1,5 procent en Besi steeg 1 procent.

In Zürich werden de resultaten van UBS goed ontvangen. De Zwitserse bank die in maart zijn branchegenoot Credit Suisse overnam, boekte een gigantische winst in het tweede kwartaal. Het resultaat voor belastingen steeg naar 29 miljard dollar dankzij de overname. Het gaat volgens persbureau Bloomberg om de hoogste winst voor een bank in het tweede kwartaal ooit. Het aandeel steeg ruim 6 procent tot het hoogste niveau sinds 2008.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone. Ook komt in de Verenigde Staten de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve naar buiten. De centrale banken hebben hun rentetarieven al flink verhoogd om de prijsstijgingen aan te pakken. Beleggers hopen dan ook dat de inflatie voldoende afkoeling laat zien en de centrale banken spoedig kunnen stoppen met renteverhogingen.

In Nederland maakte statistiekbureau CBS al bekend dat de inflatie in augustus verder is afgenomen tot 3 procent. In juli was dat nog 4,6 procent. De afname kwam vooral door lagere energie en brandstofprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen namen daarentegen wel toe, maar iets minder sterk dan in juli.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 746,13 punten. De hoofdindex koerst desondanks af op een verlies van bijna 6 procent in augustus. Vooral betaalbedrijf Adyen deed het deze maand slecht en zag de aandelenkoers ruimschoots halveren door tegenvallende resultaten. Donderdag daalde Adyen 0,3 procent.

De MidKap klom 0,2 procent tot 879,12 punten. De DAX in Frankfurt won 0,2 procent, ondanks een daling van de Duitse winkelverkopen. De beurs in Parijs bleef ongewijzigd na het oplopen van de inflatie in Frankrijk. Londen steeg 0,1 procent.

Heineken won 0,5 procent na een advieswijziging. Analisten van RBC schroefden het advies voor de bierbrouwer weer op. Een dag eerder kreeg Heineken nog een verkoopadvies van RBC, maar na een gesprek met het management van Heineken werd het aandeel toch weer van de verkooplijst gehaald.

De euro was 1,0901 dollar waard, tegen 1,0929 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 81,60 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 85,77 dollar per vat.