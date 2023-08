Bestedingen aan tv-reclames gedaald in eerste jaarhelft

De uitgaven aan tv-reclames zijn in de eerste helft van dit jaar gedaald, mede omdat adverteerders vanwege de afzwakkende economie terughoudender zijn geworden met advertenties. Volgens tv-marketingorganisatie Screenforce bedroegen de bestedingen op de tv-reclamemarkt circa 441 miljoen euro, wat ruim 4 procent minder is dan een jaar eerder.

De krimp komt volgens Screenforce volledig voor rekening van de spotreclamemarkt, ofwel de reguliere tv-reclame. Daar zakten de bestedingen met 6 procent tot 389 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar was hier nog een recordniveau te zien. De non-spotreclames, zoals sponsoring van programma’s, billboarding en productplaatsing, lieten wel groei zien, met 10 procent tot 51 miljoen euro.

Verder meldt Screenforce dat de tv-schermtijd in de eerste zes maanden is gedaald naar gemiddeld 175 minuten per dag. Dat was 186 minuten kijktijd een jaar eerder. “Een daling in de kijktijd was voor de eerste helft van dit jaar wel te voorzien. Vorig jaar hadden we nog een positief effect van de laatste restjes van de lockdowns en dit jaar missen grote sportevenementen en een kijkcijferhit als Boer Zoekt Vrouw (verschoven naar het najaar)”, aldus Screenforce-directeur Michel van der Voort in een toelichting.

Screenforce denkt nu dat voor heel 2023 sprake zal zijn van een krimp van de tv-reclamemarkt met 4 tot 6 procent.