Brits bedrijf leverde neponderdelen vliegtuigen Airbus en Boeing

Een bedrijf uit Londen heeft mogelijk neponderdelen geleverd voor straalmotoren van oudere types vliegtuigen van Airbus en Boeing. Dat meldt het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) na vragen van persbureau Bloomberg. AOG Technics zou onderdelen voor CFM56-motoren hebben verspreid die ongedocumenteerd of vervalst waren.

Fabrikanten en toezichthouders sloegen weken geleden al alarm. Wereldwijd is vervolgens geprobeerd de door AOG Technics verspreide onderdelen te traceren. Het is niet duidelijk om hoeveel onderdelen het gaat of hoeveel onderdelen al geïnstalleerd zijn in vliegtuigen. Wel is de CFM56 ‘s werelds meest verkochte straalmotor. Deze zitten veelal op type vliegtuigen die het grootste deel van de mondiale vloot uitmaken, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320.

Externe bedrijven als AOG Technics leveren onderdelen aan de werkplaatsen waar gesleuteld wordt aan de commerciële vliegtuigen. Het EASA heeft luchtvaartmaatschappijen nu opgedragen onderdelen met mogelijk vervalste documenten te isoleren. De waakhond stelt dat er op donderdag nog altijd geen duidelijkheid was vanuit AOG Technics over de herkomst van de onderdelen.

Nieuwe motoren van producent CFM International zouden niet getroffen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opvolger van de CFM56, die wordt gebruikt op de nieuwste toestellen van Airbus en Boeing, zoals de A320neo en 737 MAX. CFM International zegt samen te werken met klanten “om de authenticiteit van de documentatie te beoordelen voor onderdelen die ze direct of indirect van AOG Technics hebben verkregen”.