CNV: VanMoof maakt ‘dramadoorstart’, meeste medewerkers moeten weg

Van de ongeveer 700 werknemers die bij e-bikemaker VanMoof aan de slag waren tijdens het faillissement, moet verreweg het grootste deel vertrekken, meldt CNV. Slechts 50 tot 60 mensen zouden kunnen blijven. “Dit is een dramadoorstart”, vindt Chantal van Binsbergen, onderhandelaar bij de vakbond.

Donderdag maakten de curatoren bekend dat VanMoof wordt overgenomen door e-stepfabrikant Lavoie van het Britse McLaren. Dat bedrijf is van plan verder te groeien door de overname en de activiteiten van VanMoof verder te ontwikkelen. Lavoie maakt elektrische steps die ingeklapt kunnen worden.

Volgens Van Binsbergen wordt vooral de merknaam overgenomen. “De doorstart is voor ons geen reden om nu groot de vlag uit te hangen”, zegt de vakbondsvrouw. Een deel van de werknemers heeft in de afgelopen periode al ander werk gevonden. “Voor degenen die wel bij VanMoof kunnen blijven, wil CNV Vakmensen van de nieuwe eigenaars graag op korte termijn weten onder welke voorwaarden zij worden aangenomen en of ze er in ieder geval niet op achteruitgaan.”