DB Cargo: begrijpelijke maatregel van ProRail

DB Cargo, de grootste goederenvervoerder in Europa, vindt het een goede zaak dat Spoorbeheerder ProRail het werk aan het spoor vaker overdag en doordeweeks gaat doen. Het bedrijf vervoert goederen voornamelijk ’s nachts waardoor de onderneming nu heel vaak gehinderd wordt door werkzaamheden.

“Iedere nacht is het wel raak. We hebben heel veel te maken met omleidingen, waardoor we uit schema lopen en later aankomen. Voor ons is het wel prettig dat de last evenrediger wordt verdeeld”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse tak van DB Cargo.

Hij herkent de arbeidsmarktproblematiek waar ProRail mee te maken heeft ook vanuit DB Cargo. “Het wordt steeds moeilijker om jonge mensen te interesseren om in de nacht te werken. Dus ook in dit opzicht is het een begrijpelijke maatregel”, aldus de zegsman.

ProRail maakte donderdag bekend dat vanwege personeelstekorten in combinatie met een “enorme toename” aan werk op het spoor de werkzaamheden niet meer alleen te plannen zijn in de weekeinden en vakanties. “Daarom gaan spooraannemers nu ook buiten de reizigersluwe periodes aan de slag. En dat zal de komende jaren steeds vaker en op meer plekken nodig zijn.”

Volgend jaar is dat vooral te merken in Friesland, maar ook het goederenvervoer op de Rotterdamse Havenspoorlijn en de Betuweroute wordt getroffen. In Friesland gaat de spoorbeheerder volgend jaar vanaf juni vijf weken lang overdag op meerdere trajecten aan de slag met groot onderhoud.