DHL wil 100 miljoen investeren, waaronder in nieuw sorteercentrum

Pakkettenconcern DHL wil miljoenen euro’s investeren, onder meer in een nieuwe sorteerloods in Zwolle. Dat pand, dat een oppervlakte van 21.000 vierkante meter krijgt, moet een centraal punt worden voor leveringen aan zogeheten CityHubs. Vanuit daar worden pakketten naar hun ontvangers in het noorden van Nederland gestuurd.

De totale investeringsronde bedraagt ruim 100 miljoen euro. Naast de bouw van een sorteerloods, waar ook 1300 vierkante meter aan kantoorruimte bij komt, wil DHL 500 elektrische bestelbussen aanschaffen. Naar eigen zeggen zal daarmee 65 procent van alle DHL-bussen geëlektrificeerd zijn. Verder wil DHL het aantal pakketautomaten uitbreiden waar klanten zelf hun pakket kunnen afhalen.

De bouw van de loods, waar DHL 60 miljoen euro van zijn investeringen in stopt, begint nog dit jaar. Daaronder valt ook de aanschaf van een volautomatische sorteerinstallatie. Het sorteercentrum moet in de tweede helft van 2025 gereed zijn, meldt DHL, dat verwacht dat het dan 200.000 pakketten per dag kan verwerken. In totaal moet het de nieuwe vestiging werk bieden aan driehonderd medewerkers. Een bestaande DHL-vestiging op het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort wordt geïntegreerd in de nieuwe loods.