Econoom Rabobank: inflatiecijfer CBS is schijnwerkelijkheid

Het inflatiecijfer dat statistiekbureau CBS donderdag heeft gepubliceerd, klopt niet met wat mensen voelen. Dit zegt econoom Hugo Erken van RaboResearch. “Het is een schijnwerkelijkheid.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam donderdag met voorlopige cijfers over de inflatie in augustus. Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen, is volgens het statistiekbureau afgenomen. De inflatie kwam deze maand uit op 3 procent. In juli waren de prijzen nog gestegen met 4,6 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De Rabobank heeft berekend dat de inflatie deze maand in werkelijkheid 9,7 procent is vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Het hogere cijfer van de bank heeft te maken met de veranderde rekenmethode die het CBS sinds kort gebruikt voor het berekenen van de inflatie, aldus de econoom. Voorheen pakte het CBS de tarieven van nieuwe energiecontracten voor het berekenen van de inflatie. Maar dat kon een vertekenend beeld geven omdat niemand elke maand een nieuw energiecontract afsluit. Het statistiekbureau gebruikt nu ook de tarieven van langer lopende contracten, maar past oude inflatiecijfers niet aan op de nieuwe methode.

De Rabobank vergelijkt de inflatie wel met de nieuwe methode en kwam uit op 9,7 procent. In september verwacht de bank een iets lagere inflatie van 9,1 procent.

Onder meer de voedselprijzen zijn deze maand weer gestegen en dat zorgt er volgens Erken voor dat huishoudens met een laag inkomen nog kwetsbaarder worden. “Hun persoonlijke inflatiepercentage is hoger dan dat van mensen met een hoog inkomen en ze zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan voedsel en energie. De koopkracht van mensen met een laag inkomen wordt sneller uitgehold en ze houden daarom minder over.” De econoom zegt dat gerichte maatregelen voor compensatie voor huishoudens met een lager inkomen beter helpen tegen koopkrachtverlies dan generieke maatregelen, zoals de energiecompensatie.

Ook directeur Arjan Vliegenthart van budgetinstituut Nibud ziet het gedaalde inflatiecijfer van het CBS niet als een verlichting voor mensen met een laag inkomen. “Het is fijn dat het leven minder snel duurder wordt, maar de stijgingen van vorig jaar worden niet ongedaan gemaakt”, zegt hij.

Eerder deze maand kwam het Centraal Planbureau (CPB) met cijfers waaruit blijkt dat bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens dreigen te komen als er niet wordt ingegrepen. “De armoede neemt toe en de koopkracht gaat achteruit als er geen nieuw beleid komt”, aldus Vliegenthart.