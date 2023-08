Softwaremaker Salesforce bij stijgers op Wall Street

Salesforce behoorde donderdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en de rest van het jaar vielen in de smaak. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 5,3 procent.

De algehele stemming op Wall Street was gematigd positief op de laatste dag van de grillige beursmaand augustus. Beleggers verwerkten onder meer nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering met 4000 zijn afgenomen. Dat was meer dan verwacht.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Woensdag bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat er in de Amerikaanse private sector veel minder banen zijn bijgekomen dan verwacht. Vrijdag komt het officiƫle banenrapport naar buiten, waarin ook de banen bij de Amerikaanse overheid worden meegenomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 34.999 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent op 4522 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 14.052 punten. De drie graadmeters wisten in de afgelopen vier handelsdagen hoger te eindigen, maar staan desondanks nog op een verlies voor augustus.

CrowdStrike maakte een koerssprong van 8,7 procent. Het cyberbeveiligingsbedrijf boekte in het tweede kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Okta schoot meer dan 15 procent omhoog dankzij goed ontvangen resultaten. Het softwarebedrijf, dat onder meer authenticatie- en autorisatiediensten levert, verhoogde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Victoria’s Secret won 3,5 procent, ondanks tegenvallende kwartaalcijfers. Ook verwacht het bedrijf dat dameskleding, lingerie en schoonheidsproducten verkoopt een omzetdaling in het huidige kwartaal.

De euro was 1,0901 dollar waard, tegen 1,0929 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 81,60 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 85,77 dollar per vat.