VDL Groep onderzoekt zelfrijdende pendelbusjes voor ov

VDL Groep onderzoekt samen met de Duitse fabrikant Schaeffler de mogelijkheden voor de ontwikkeling en productie van een nieuwe generatie zelfrijdende elektrische busjes voor het openbaar vervoer. De twee familiebedrijven zullen een prototype van de pendelbus volgende week vrijdag demonstreren op de autobeurs IAA Mobility in München.

De twee partners werken ook samen met Mobileye, dat de autonome rijsystemen van de shuttlevoertuigen zal leveren. Mobileye is een specialist op het gebied van software en sensoren voor zelfrijdende auto’s.

De onderhandelingen van VDL en Schaeffler met openbaarvervoerbedrijven over pilotprojecten verkeren daarbij in een vergevorderd stadium. Volgens planning kunnen de voertuigen mogelijk vanaf 2025 op straat worden getest. De nieuw ontwikkelde en geproduceerde shuttles zullen eerst in Duitsland gaan rijden, omdat dit het eerste land in Europa is waar zelfrijdende autonome voertuigen mogen worden gebruikt op de openbare weg.

Het systeem met zelfrijdende shuttles, die door consumenten via een app kunnen worden opgeroepen, zal volgens de bedrijven grote veranderingen voor het openbaar vervoer teweegbrengen. De verwachting is dat de vraag naar zelfrijdende pendeldiensten de komende jaren toeneemt, vooral in grote steden in Europa, Noord-Amerika en delen van Azië.

De verwachting is dat vanaf 2030 enkele duizenden voertuigen per jaar worden geproduceerd. De productie van de voertuigen zal plaatsvinden in het Mobility Innovation Center van VDL in het Limburgse Born.