Amsterdamse beurs begint met kleine winst aan september

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een kleine winst aan de maand september begonnen. Houtspecialist Accys was een opvallende verliezer bij de kleinere fondsen. Op andere Europese beurzen leden autofabrikanten verliezen door een kritisch analistenrapport van UBS.

De AEX steeg 0,3 procent tot 746,05 punten, met olieconcern Shell en staalfabrikant ArcelorMittal als grootste winnaars (plus 2,3 en plus 1,4 procent). Medisch-technologisch bedrijf Philips eindigde onderaan in de hoofdgraadmeter met een verlies van 1,8 procent.

De MidKap verloor juist terrein. De index voor middelgrote beursfondsen aan het Damrak eindigde 0,4 procent in de min op 877,06 punten. De opvallendste koersbeweging op de Amsterdamse aandelenbeurs was wel voor houtspecialist Accys bij de kleinere fondsen. Dat bedrijf, gespecialiseerd in het versterken van hout voor de bouw, heeft last van de afzwakkende woningmarkt en waarschuwt voor een lager dan verwachte jaaromzet. Beleggers zetten het aandeel bijna een kwart lager.

In Parijs verloor autofabrikant Renault ruim 6 procent. Concurrent Volkswagen leed een bijna even groot koersverlies in Frankfurt. De oorzaak was een nieuw analistenrapport van UBS, waarin stond dat Europese autoverkopers steeds meer concurrentie zullen krijgen uit Aziƫ. Experts zetten de Duitse en Franse automakers op de verkooplijst.

Metaalproducent Aurubis (min 6 procent) was een andere opvallende daler in Frankfurt. De Duitse producent van koper, goud, zilver, nikkel en andere metalen wordt geplaagd door metaaldiefstallen en trekt daarom zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar in.

Beleggers verwerkten een nieuw banenrapport uit de Verenigde Staten, dat van invloed is op het Amerikaanse rentebeleid. In de grootste economie ter wereld waren er vorige maand iets meer banen bij gekomen dan verwacht.

De euro was 1,0784 dollar waard tegen 1,0840 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 85,10 dollar. Het is de eerste keer sinds november vorig jaar dat Amerikaanse olie meer kost dan 85 dollar per vat. Brentolie steeg 1,5 procent in prijst tot 88,14 dollar per vat.