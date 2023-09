Bronnen: kabinet versoepelt krimpplan Schiphol iets

Schiphol mag vanaf eind volgend jaar toch iets meer vluchten uitvoeren dan het kabinet eerder van plan was toe te staan. In het plan dat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) vrijdag naar Brussel stuurt, staat een maximumaantal van 452.000 in plaats van 440.000 vluchten per november 2024. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van de Volkskrant.

De krimp vanaf het vliegseizoen 2024/2025 is een tweede stap in de plannen van het kabinet om geluidsoverlast van de luchthaven tegen te gaan. Vanaf april gaat het maximum al omlaag van 500.000 naar 460.000. De luchtvaartbranche is het niet eens met de krimp en is naar de rechter gestapt. Aanvankelijk kregen de maatschappijen gelijk in een kort geding, Harbers won zijn hoger beroep. Nu is de luchtvaartbranche inclusief onder meer KLM in cassatie gegaan tegen die laatste uitspraak.

De branche had gehoopt dat het inmiddels demissionaire kabinet de krimpplannen in de ijskast zou zetten tot na de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Maar de kans dat de Tweede Kamer het onderwerp controversieel verklaart, lijkt klein. Een ruime meerderheid kan zich erin vinden dat de overlast die de luchthaven veroorzaakt moet worden teruggedrongen en dat dit voorlopig alleen kan door minder te vliegen. Bovendien neemt Harbers geen onomkeerbare stap door zijn voorgenomen aanpak voor te leggen in Brussel.