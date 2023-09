Handel tussen EU en Rusland neemt sterk af

De handel van de Europese Unie met Rusland is sterk afgenomen door de import- en exportbeperkingen die de EU heeft opgelegd na de Russische invasie van Oekraïne. Zowel de export als de import zijn aanzienlijk gedaald tot onder het niveau van voor de invasie in februari vorig jaar, meldt Europees statistiekbureau Eurostat.

Het Russische aandeel in de invoer van de EU daalde van 9,6 procent in februari 2022 naar 1,7 procent in juni dit jaar. Het aandeel van Rusland in de uitvoer van de EU nam in dezelfde periode af van 3,8 procent tot 1,4 procent.

In maart 2022, de maand na de invasie, kende de EU nog een record handelstekort met Rusland. Dat tekort van 18,5 miljard euro werd veroorzaakt door de hoge prijzen van energieproducten. Van een handelstekort is sprake wanneer voor meer geld aan goederen wordt ingevoerd dan uitgevoerd.

Dit tekort werd in juni 2023 teruggebracht tot 400 miljoen euro en bleef daarmee vier maanden op rij onder de 1 miljard euro. Deze verandering werd sterk beïnvloed door de forse daling van de maandelijkse waarde van de invoer uit Rusland. Die nam met 18,6 miljard euro af, van bijna 22 miljard euro in maart 2022 tot ruim 3 miljard euro in juni dit jaar. Tegelijkertijd daalde de waarde van de export in die periode van 3,4 miljard euro naar 2,9 miljard euro.

In het tweede kwartaal van 2023 kende de EU een handelstekort met Rusland van 1,6 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was nog sprake van een tekort van 45 miljard euro. Deze aanzienlijke afname kan grotendeels worden toegeschreven aan de daling van de energie-import uit Rusland. Zo werd het handelstekort op het gebied van energie teruggebracht van ruim 40 miljard euro in het tweede kwartaal van 2022 naar 5,7 miljard euro in het tweede kwartaal van 2023.

De afgelopen twee jaar is de afhankelijkheid van de EU van energie uit Rusland volgens Eurostat merkbaar afgenomen. Met name de aandelen van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en aardolie die uit Rusland worden geïmporteerd, zijn aanzienlijk gedaald. Zo zakte het aandeel aardgas tot bijna 13 procent in het tweede kwartaal van 2023, van 38,5 procent in het tweede kwartaal van 2021. Het aandeel van steenkool nam in die periode zelf af van 45 procent tot nul procent.