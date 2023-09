Houtspecialist Accsys onderuit op Damrak na waarschuwing

Accsys is vrijdag bijna 19 procent onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. De houtspecialist liet weten dat de omzet in de eerste vier maanden van zijn gebroken boekjaar hoger is uitgevallen dan een jaar eerder. Vanwege de onzekere marktomstandigheden waarschuwde het bedrijf echter dat de omzet en het resultaat in het gehele boekjaar onder de huidige verwachtingen van analisten zullen uitkomen. Accsys kampt met een tegenvallende vraag naar zijn producten door een verdere verzwakking van de bouw- en woningmarkten in het Verenigd Koninkrijk, Europa en het noorden van Amerika.

Beleggers zijn verder vooral in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Eerder deze week bleek al dat er in de Amerikaanse private sector veel minder banen bij zijn gekomen dan verwacht. In het officiƫle cijfer dat later op de dag verschijnt, worden ook de banen bij de overheid meegenomen.

Bij een zwakke banengroei in de grootste economie ter wereld zou de Fed mogelijk kunnen besluiten om de rente deze maand niet nog verder te verhogen om de inflatie te bestrijden. Op de financiƫle markten wordt al rekening gehouden met een rentepauze in de Verenigde Staten.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 744,73 punten. In augustus raakte de hoofdindex nog ruim 6 procent aan waarde kwijt. De MidKap daalde 0,3 procent tot 878,52 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen won 0,2 procent.

Staalproducent ArcelorMittal profiteerde van een verrassende groei van de Chinese industrie en was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,6 procent. Olie- en gasconcern Shell steeg 1,5 procent. DSM-Firmenich klom 1,1 procent. De Duitse investeringsbank Berenberg verlaagde het koersdoel voor het speciaalchemieconcern. Het koopadvies voor het aandeel bleef wel gehandhaafd. Zorgtechnologiebedrijf Philips was de grootste daler, met een min van 1,3 procent.

In de MidKap profiteerde luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 0,1 procent) van een koopadvies door analisten van AlphaValue. Kunstmestproducent OCI was de sterkste stijger, met een winst van 2 procent. De aanbieder van postkluisjes InPost sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

De euro was 1,0845 dollar waard tegen 1,0840 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 83,78 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 87,01 dollar per vat.