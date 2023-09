Minder duurzame energie in augustus door gebrek aan zon

Augustus was een matige maand voor het opwekken van duurzame energie. De zon scheen veel minder dan vorig jaar en daardoor werd er fors minder hernieuwbare energie opgewekt dan voorgaande maanden. Er was alsnog een “bescheiden” groei van 9 procent vergeleken met een jaar geleden. Volgens Energieopwek.nl komt die toename doordat er in een jaar tijd veel zonnepanelen bij zijn gekomen.

Afgelopen maand was 52 procent van alle elektriciteit duurzaam, vergeleken met 45 procent een jaar eerder. Daarmee komt al vijf maanden op rij het merendeel van de stroom uit hernieuwbare bronnen. Zon is de belangrijkste duurzame energiebron, voor biomassa en windenergie.

Energieopwek.nl wijst als verklaring voor de mindere maand ook naar cijfers van het KNMI. De zon scheen in augustus vorig jaar met 282 uur veel meer dan gemiddeld. Dit jaar keerde het met 190 uur terug rond het gemiddelde. “Het waaide ook niet veel extra waardoor die bron beperkt compenseerde”, stelt de website, die onderdeel is van het Nationaal Klimaat Platform.