Nieuwe financieel directeur NS als opvolger Groenewegen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) krijgt een nieuwe financieel directeur als opvolger van de vertrekkende Bert Groenewegen. Volgens de NS neemt per 1 maart volgend jaar Angelique Magielse het stokje over van Groenewegen, die te kennen heeft gegeven zijn functie na bijna acht jaar te willen neerleggen en zijn opvolger de komende tijd in te werken.

Magielse wordt op voordracht van de raad van commissarissen aangesteld door de aandeelhouder, de minister van Financiƫn. Ze volgt in de raad van bestuur dan Groenewegen op. De aanstelling geldt zoals gewoonlijk voor een periode van vier jaar.

Magielse is sinds 2016 lid van de directie van NS-dochter Abellio. In het bestuur van de NS zullen de activiteiten van Abellio onderdeel van haar portefeuille blijven.

“We willen de dienstverlening voor de reiziger elke dag weer een stukje beter maken en tegelijk werken aan een gezonde toekomst voor NS. Wat mij betreft gaan die twee zaken hand in hand”, laat Magielse weten in een verklaring.

“Ik ben trots dat we een collega uit ons bedrijf in de raad van bestuur kunnen verwelkomen en kijk enorm uit naar onze vernieuwde samenwerking”, aldus Wouter Koolmees, president-directeur NS, in een toelichting.