Rechter beslist maandag over extra tijd reorganisatie Big Bazar

Winkelketen Big Bazar hoort maandag of het bedrijf langer de tijd krijgt om zijn financiƫn op orde te krijgen. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden vrijdag beslist. Daar vond een zitting plaats waarin Big Bazar moest toelichten waarom een zogeheten afkoelingsperiode van belang is om afspraken met schuldeisers te maken en te reorganiseren.

De afkoelingsperiode is onderdeel van een zogeheten Whoa-procedure. Daarmee hebben ondernemingen sinds 2021 een extra mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. De procedure is bedoeld voor levensvatbare bedrijven met gezonde activiteiten, maar die vanwege hoge schulden toch dreigen om te vallen bij het doorvoeren van een reorganisatie.

Big Bazar is de laatste tijd in opspraak geraakt omdat steeds meer partijen klaagden dat de koopjesketen de rekeningen niet meer betaalde. Dat deed het bedrijf naar eigen zeggen vanwege de forse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder zijn gaan uitgeven bij Big Bazar. Meerdere verhuurders van winkelpanden hebben de gang naar de rechter gemaakt vanwege huurachterstanden. Daarbij werden ook enkele faillissementsaanvragen ingediend, waarmee de partijen hopen Big Bazar te kunnen dwingen tot het betalen van rekeningen.