Reisbranche wil dat demissionair kabinet wacht met krimp Schiphol

Reisbranchevereniging ANVR wil dat het demissionaire kabinet de plannen voor de krimp van Schiphol pauzeert. De koepel van reisorganisaties wil dat politiek Den Haag het onderwerp controversieel verklaart, wat zou betekenen dat de plannen voorlopig stil komen te liggen. Volgens ANVR-directeur Frank Oostdam heeft de krimp “ernstige gevolgen”.

“Over dit onderwerp is veel discussie, daardoor is het van belang geen onomkeerbare stappen te nemen. Wij vrezen dat (luchtvaartmaatschappijen van) andere landen tegenmaatregelen nemen. Reden genoeg om nu niet door te drukken. Of je nu voor of tegen bent; het is een onderwerp waarover de meningen zeer sterk uiteenlopen”, stelt Oostdam.

Het kabinet was eigenlijk van plan om het aantal vluchten op Schiphol te laten krimpen tot 440.000. De Volkskrant meldt vrijdag op basis van bronnen dat dat plan is bijgesteld naar 452.000, met ingang van eind volgend jaar. Nu is het maximum 500.000. “Ook een iets beperktere krimp en uitstel met een half jaar heeft grote gevolgen”, zegt Oostdam daarover.

Schiphol laat weten pas te willen reageren als het kabinet dit besluit officieel bekend heeft gemaakt. Luchtvaartmaatschappij KLM, die nog een cassatie heeft lopen tegen de krimpplannen van volgend jaar, laat weten later met een reactie te komen.