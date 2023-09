Sterkste daling Britse huizenprijzen in 14 jaar

De Britse woningprijzen zijn in augustus op jaarbasis het sterkst gedaald sinds 2009, onder druk van de almaar stijgende hypotheekrente waardoor de woningverkoop wordt gedrukt. Dat meldde de grote Britse hypotheekverstrekker Nationwide.

Volgens onderzoek van Nationwide zakte de gemiddelde prijs van een koopwoning in het Verenigd Koninkrijk met 5,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. De gemiddelde prijs staat nu op 259.153 pond, omgerekend bijna 303.000 euro. In augustus vorig jaar piekte de prijs nog op 273.751 pond.

Om de hoge inflatie te bestrijden heeft de Bank of England sinds december 2021 de rente veertien keer verhoogd. Dat heeft geleid tot een forse stijging van de hypotheekrente waardoor huizenkopers terughoudender zijn geworden.

Nationwide zegt dan ook niet verrast te zijn door de daling van de woningprijzen. Volgens het bedrijf ligt de activiteit op de Britse woningmarkt nu aanzienlijk lager dan voor de coronapandemie.