Duitse bondskanselier Scholz wijst bouw nieuwe kerncentrales af

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz ziet niets in de bouw van nieuwe kerncentrales ondanks oproepen in Duitsland om meer werk te maken van kernenergie om zo uitstoot tegen te gaan. Scholz verklaarde in een interview met de radiozender Deutschlandfunk dat wat hem betreft kernenergie een “dood paard” is in Duitsland.

Duitsland heeft dit voorjaar zijn laatste drie operationele kernreactoren uitgezet. De reactoren hadden eigenlijk eind vorig jaar uit moeten gaan. De plannen werden echter uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne en de sterk gedaalde gastoevoer uit Rusland.

Volgens Scholz zou de bouw van nieuwe kerncentrales veel tijd en geld in beslag nemen. Hij schat dat voor de bouw van een nieuwe centrale over een periode van vijftien jaar 15 miljard tot 20 miljard euro geïnvesteerd moet worden.

Critici, waaronder oppositiepartij CDU, hebben gezegd dat Duitsland met het besluit om volledig van kernenergie af te stappen de rug toekeert naar een betrouwbare en betaalbare manier van energievoorziening. Binnen de regeringscoalitie van Scholz bestaat onenigheid over kernenergie. Zo heeft coalitiepartner FDP onlangs geëist dat Duitsland kernenergie als optie moet openhouden als energiebron.