Italiaanse minister: handel Zijderoute minder sterk dan gehoopt

De handel tussen Italië en China is niet zo sterk verbeterd als was gehoopt door de Italiaanse deelname aan de zogeheten Nieuwe Zijderoute vier jaar geleden. Dat zei de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani kort voor vertrek naar China.

De Nieuwe Zijderoute, die formeel Belt and Road Initiative (Gordel- en Weginitiatief) heet, moet de handel tussen Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika stimuleren. China heeft honderden miljarden geïnvesteerd in de aanleg van wegen, spoor en andere infrastructuur om die handelsroutes op te bouwen.

Italië ging in 2019 deelnemen aan het project. Het land was daarmee de eerste grote westerse economie die meedeed aan de Nieuwe Zijderoute, ondanks bezwaren van de Verenigde Staten.

Maar volgens Tajani zijn de resultaten niet zoals gehoopt en wordt nu gekeken of deelname verlengd gaat worden. De deal om mee te doen aan het Chinese initiatief loopt in maart volgend jaar af en Rome heeft tot december de tijd om zich terug te trekken. Anders wordt het lidmaatschap met vijf jaar verlengd.

Tajani gaat een driedaags bezoek brengen aan Beijing. Premier Giorgia Meloni heeft gezegd dat China wil bezoeken bij een van haar volgende buitenlandse reizen. Er speelt al langer onvrede in Italië over de deelname aan de Nieuwe Zijderoute omdat vooral China daarvan zou profiteren in de handelsrelatie met de Italianen.