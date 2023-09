Beursmaand september lijkt rustig te beginnen voor beleggers

Beleggers lijken in alle rust te kunnen beginnen aan de eerste volledige week van een nieuwe beursmaand. Het cijferseizoen is vrijwel ten einde, met deze week alleen postkluisjesbedrijf InPost en biotechnoloog Vivoryon die hun resultaten over het tweede kwartaal bekend zullen maken. In de Verenigde Staten blijven de beurzen maandag nog gesloten vanwege de Amerikaanse Dag van de Arbeid.

De nieuwe beursmaand zal vooral in het teken staan van het nieuwe rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Dat wordt medio september verwacht. Een document dat beleggers kan helpen bij het inschatten van het rentebesluit is het ‘Beige Book’. Dit is een verslag over de staat van de economie dat woensdag wordt gepubliceerd door de Federal Reserve. De Fed is al langere tijd bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan, en die renteverhogingen zorgen voor tegenwind voor de economie.

Voor het weekend verwerkten beleggers nog het maandelijkse banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Daaruit kwam naar voren dat de werkgelegenheid in augustus iets harder is gegroeid dan verwacht. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte de rente verder op te schroeven. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de centrale bank echter zal afzien van een verdere verhoging.

In Amsterdam komen InPost en Vivoryon nog met cijfers. InPost zag de pakketvolumes en de resultaten gedurende het eerste kwartaal van dit jaar nog stijgen. Desondanks waarschuwde topman Rafa Brzoska wel voor een vertraging in de markt, al bevestigde de Poolse aanbieder van pakketkluisjes toen nog wel de verwachtingen voor 2023. Vivoryon behaalde in de eerste drie maanden van dit jaar helemaal geen omzet. Daarmee kwam het verlies over die periode uit op 5,1 miljoen euro, tegen een verlies van 6,4 miljoen euro een jaar geleden.