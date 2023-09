AEX weer boven 750 punten onder aanvoering Prosus en Adyen

De AEX-index op het Damrak keerde maandag weer terug tot boven de 750 punten onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en betaalbedrijf Adyen. Prosus profiteerde daarbij van sterke koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Beleggers begonnen verder rustig aan de eerste volle handelsweek van september. Het cijferseizoen op de Amsterdamse beurs is vrijwel afgelopen en Wall Street blijft maandag dicht vanwege de Dag van de Arbeid.

Beleggers kijken vooral uit naar de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) later deze maand. De beleidsmakers van de Fed vergaderen op 19 en 20 september opnieuw over het rentetarief en op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de centrale bank dan zal afzien van een verdere verhoging. De ECB komt op 14 september bijeen. In de eurozone zal de rente naar verwachting wel verder worden verhoogd om de inflatie verder terug te dringen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 751,07 punten. De laatste keer dat de hoofdindex boven de 750 punten noteerde was op 17 augustus. De MidKap klom 0,3 procent tot 879,30 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,7 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,5 procent, ondanks een daling van de Duitse export in juli. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING blijft het risico op een krimp van de grootste economie van Europa daarmee “groot”.

Prosus steeg ruim 2 procent. Het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, klom in Hongkong 2,6 procent. Adyen, dat vorige maand flink onder druk stond door tegenvallende resultaten, won 2 procent. Bierbouwer Heineken en informatieleverancier Wolters Kluwer waren de enige dalers, met minnen van 0,3 procent.

In de MidKap stond Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway bovenaan met een winst van 1,7 procent. Vastgoedinvesteerder WDP sloot de rij met een verlies van 1,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven toonde Accsys (plus 1,1 procent) een voorzichtig herstel. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het versterken van hout voor de bouw, zag vrijdag bijna een kwart aan beurswaarde verdampen na een omzetwaarschuwing.

De euro was 1,0795 dollar waard tegen 1,0784 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 85,80 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 88,72 dollar per vat.