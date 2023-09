Damrak koerst af op positief begin, Wall Street blijft dicht

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de eerste volle handelsweek van september. De handelsdag zal naar verwachting relatief rustig verlopen aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege de Dag van de Arbeid. Ook is het cijferseizoen op de Amsterdamse beurs vrijwel afgelopen. Later deze week komen alleen nog postkluisjesbedrijf InPost en biotechnoloog Vivoryon met hun resultaten.

Beleggers kijken vooral uit naar de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). De beleidsmakers van de Fed vergaderen op 19 en 20 september opnieuw over het rentetarief en op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de centrale bank dan zal afzien van een verdere verhoging. De ECB komt op 14 september bijeen. In de eurozone zal de rente naar verwachting wel verder worden verhoogd om de inflatie verder terug te dringen.

Afgelopen weekend gaf de Belgische centralebankpresident Pierre Wunsch aan dat de ECB nog even heeft te gaan met het verhogen van de rente. Ook andere centralebankpresidenten, onder wie die van Oostenrijk en Duitsland, hebben verklaard dat het nog te vroeg is voor een rentepauze in het eurogebied.

De Aziatische aandelenmarkten wonnen maandag terrein. Vooral de Chinese beurzen lieten stevige winsten zien door de hoop op meer steunmaatregelen van de overheid om de kwakkelende economie aan te jagen. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 2,3 procent onder aanvoering van de vastgoedbedrijven. Zo werd Country Garden 13,5 procent meer waard. De noodlijdende projectontwikkelaar heeft een akkoord bereikt over een verlenging van de terugbetaling van een obligatielening en wist daarmee wanbetaling te voorkomen. De beurs in Shanghai won 1,1 procent en de Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent hoger.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd. De AEX steeg 0,3 procent tot 746,05 punten en de MidKap verloor 0,4 procent tot 877,06 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,7 procent. Londen won 0,3 procent. Op Wall Street eindigde de Dow Jones 0,3 procent hoger op 34.837,71 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent en techbeurs Nasdaq daalde een fractie.

De euro was 1,0787 dollar waard tegen 1,0784 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 85,80 dollar. Vrijdag kostte Amerikaanse olie al voor het eerst sinds november vorig jaar meer dan 85 dollar per vat. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 88,72 dollar per vat.