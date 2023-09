Eneco gaat ook dynamische energiecontracten aanbieden

Eneco gaat als eerste van de grote energiebedrijven in Nederland ook dynamische energiecontracten aanbieden. Daarbij betalen klanten tarieven gebaseerd op de actuele uurprijzen voor stroom en de dagprijs voor gas. Die prijzen kunnen namelijk erg verschillen afhankelijk van hoe groot de vraag naar energie op een bepaald moment is.

Volgens Eneco krijgen huishoudens zo meer controle over hun energiekosten, want dan kun je bijvoorbeeld je wasmachine aanzetten of een elektrische fiets opladen als de stroomprijs erg laag ligt. En dan kan het ook lonend zijn om bij het instellen van je thermostaat rekening te houden met de dan geldende gasprijs.

Het gaat om een uitbreiding van de keuzemogelijkheden voor consumenten, want vaste en variabele contracten blijven ook gewoon bestaan bij Eneco. De dynamische optie is nu al beschikbaar voor consumenten zonder zonnepanelen. Mensen die zonnepanelen hebben kunnen waarschijnlijk pas in oktober een dergelijk contract afsluiten. Volgens Eneco zijn hiervoor namelijk nog een paar aanpassingen in de systemen nodig.

Eneco is niet de eerste elektriciteitsleverancier die inspeelt op de sterk schommelende stroomprijzen. Eerder dit jaar meldde de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE) dat huishoudens in steeds grotere aantallen overstapten op dynamische energiecontracten. Zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hadden volgens die organisatie in februari al een dynamisch contract, op een totaal van ruim 7 miljoen gasaansluitingen.