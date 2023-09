IEA-topman: spanningen VS en China hinderen opmars schone energie

De toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China hinderen de vooruitgang die de wereld maakt met schone energie. Dat heeft topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gezegd op een Afrikaanse klimaatconferentie in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Birol roept de twee grootmachten dan ook op hun onderlinge verschillen aan de kant te schuiven en beter samen te werken op het gebied van duurzame energie.

In een interview met het Franse persbureau AFP stelt Birol dat “geopolitieke breuken” de energietransitie kunnen afremmen en dat de oorlog in Oekra├»ne een grote rol speelt bij die oplopende spanningen. De IEA-topman gaf aan dat geopolitieke onrust een “grote schaduw” werpt over internationale betrekkingen en dat samenwerking steeds uitdagender wordt tussen grote spelers in de wereld. De VS en China zijn de grootste uitstoters ter wereld van broeikasgassen.

Birol roept de VS en China nu op om samen te komen op de grote klimaattop die later dit jaar in Dubai gehouden zal worden en hun spanningen opzij te schuiven, zowel geopolitiek als economisch. Op z’n minst zouden de twee landen een gezamenlijk standpunt moeten zoeken rond belangrijke kwesties waaronder schone energie en klimaatverandering, aldus Birol.